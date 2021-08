बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय (The Karnataka High Court) ने आवास परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप में (alleging corruption in a housing project)पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येडियूरप्पा (former chief minister B S Yediyurappa) और उनके बेटे बी वाई विजयेंद्र सहित अन्य को 17 अगस्त को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है।

एक कार्यकर्ता व वकील टी.जे. अब्राहम ने पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। यह शिकायत पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में दायर की गई थी। अदालत ने आठ जुलाई को मंजूरी के अभाव में याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि येडियूरप्पा तब मुख्यमंत्री थे। विशेष अदालत के आदेश को शिकायतकर्ता ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने जांच के लिए याचिका स्वीकार कर ली क्योंकि अब येडियूरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

ठेकेदारों से रिश्वत

पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि बेंगलूरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) में एक आवास परियोजना को लेकर ठेकेदारों से रिश्वत मिली थी। यह भी आरोप है कि उनके परिवार ने मुख्यमंत्री कार्यालय का दुरुपयोग किया और ठेकेदारों से रिश्वत ली गई। याचिका में येडियूरप्पा पर रिश्वत लेने के लिए परियोजनाओं को आवंटित करने और मंजूरी देने का आरोप लगाया गया है।

फर्जी कंपनियों से पैसा ट्रांसफर

याचिका में आरोप लगाया गया है कि येडियूरप्पा के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली फर्मों को फर्जी कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया गया था।