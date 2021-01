कोरोना वायरस वैक्सीन : बेंगलूरु में तीन स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन आज

बेंगलूरु. बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के प्रशासक गौरव गुप्ता ने कहा कि शनिवार को पालिका के अंतर्गत दो स्वास्थ्य केंद्रों और बेंगलूरु के बाहरी क्षेत्र के एक केंद्र में टीकाकरण का ड्राई रन (पूर्वाभ्यास) होगा। (COVID-19 vaccine across the country, the dry run will be held today)

उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ड्राई रन के लिए सभी तैयारियां पूरी करली गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियोंं को प्रशिक्षण दिया गया। दक्षिण क्षेत्र में विद्यापीठ के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, पश्चिम क्षेत्र में कामाक्षीपाल्या के सार्वजनिक सवास्थ्य केन्द्र और आनेकल तहसील के हरगादे के स्वास्थ्य केन्द्र में ड्राई रन होगा।

उन्होंने कहा कि दो घंटे ड्राई रन होगा। हर केन्द्र में 25 स्वास्थ्य कार्यकता होंगे। तीन स्वास्थ्य केन्द्रों में 75 कार्यकर्तओं को शामिल किया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दी गई है। टीकाकरण के लिए शहर में कुल 1,517 स्वास्थ्य केन्द्रों की निशानदेही की गई है। जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले सप्ताह मे टीकाकरण शुरू होगा।