कोरोना : कर्नाटक में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मरीजों में घटी मृत्यु दर

बेंगलूरु. प्रदेश में कोविड के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मरीजों में मृत्यु दर (covid death rate) घटी है। प्रदेश कोविड वॉर रूम (covid war room) के आंकड़ों के अनुसार 28 नवंबर तक प्रदेश में कोविड से 11,800 मरीजों की मौत हुई। 61 फीसदी मृतकों की आयु 60 वर्ष से ज्यादा थी। वहीं 26 दिसंबर तक कोविड से कुल 12,051 मरीजों की मौत हुई। 60 वर्ष ये ज्यादा आयु वर्ग के मृतकों की प्रतिशत नवंबर के 61 फीसदी से घटकर 59.78 फीसदी हो गई। यानी 1.22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

चिकित्सकों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को लेकर ज्यादा चिंता थी। मृत्यु दर में गिरावट सकारात्क संकेत है। कोविड वॉर रूम के कार्यवाहक निदेशक मुनीश मौदगिल ने बताया कि ज्यादा मृतक अन्य बीमारियों (most of the patients who died of covid were also suffering from other diseases) से जूझ रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों में मौत का यह बड़ा कारण रहा। वरिष्ठ नागरिकों केस फेटालिटी दर (case fatality rate) भी 5.1 फीसदी से घटकर 4.9 फीसदी हो गई है।