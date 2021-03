कोरोना से जंग : कर्नाटक में डेढ़ हजार के करीब पहुंचा नए मामलों का दैनिक ग्राफ

- 71 फीसदी से ज्यादा उपचाराधीन मरीज बेंगलूरु में

- 24 घंटे में 1488 संक्रमित, 341 डिस्चार्ज, आठ मौतें

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन गुरुवार को हजार (Daily graph of new covid cases reaches about 1500 in Karnataka) से ज्यादा नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बीते 24 घंटे में राज्य में 1,488 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की जबकि 341 मरीज ही डिस्चार्ज हुए।

राज्य में अभी तक संक्रमित 9,65,102 लोगों में से 9,41,309 स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी दर 97.53 फीसदी है। हालांकि, नए मामलों के कारण उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 11,359 हो गई है। 71.5 फीसदी एक्टिव मरीज बेंगलूरु में हैं। राज्य में कोविड से 12,415 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से आठ मौतों की पुष्टि गुरुवार को हुई। 131 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.59 फीसदी पहुंच गई है। मृत्यु दर 1.28 फीसदी है।

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गत 24 घंटे में 5,973 रैपिड एंटीजन और 87,397 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 93,370 नए सैंपल जांचे। हालांकि, सरकार ने बुधवार को नमूनों की दैनिक जांच का लक्ष्य बढ़ा कर एक लाख करने की घोषणा की थी।

925 नए मरीज बेंगलूरु से

1,488 नए मरीजों में से 925 मरीज बेंगलूरु शहरी जिले में मिले हैं। नए मामलों के साथ बेंगलूरु में एक्टिव मरीजों की तादाद 8,122 पहुंच गई है। 4,14,410 मरीजों में से 4,01,750 ने कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग जीती है। बेंगलूरु में कोविड से 4,537 मरीजों की मौत हुई है।

76 हजार लोगों का हुआ टीकाकरण

राज्य में गुरुवार को 76,0185 लोगों ने कोराना टीका लगवाया। इसके साथ ही टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 19,97,005 पहुंच गई है। इनमें 7,73,674 लाभान्वित वरिष्ठ नागरिक हैं।

गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 से 60 उम्र वर्ग के 16,166 और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 49,691 लोगों का गुरुवार को टीकाकरण हुआ। 2,900 स्वास्थ्यकर्मियों ने पहली व 2,030 ने दूसरी डोज लगवाई। 1,631 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली जबकि 3,600 ने दूसरी खुराक ली।

टीका लगने के अगले दिन मौत

टीका लगने के अगले दिन बेलगावी जिले में 69 वर्षीय ग्राम पंचायत सदस्य की मौत हो गई। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने मौत को महज संयोग बताया है। टीके के कारण व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 मार्च को शाम चार बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस दिन रात करीब 11.30 बजे व्यक्ति ने छाती और पेट में तकलीफ की शिकायत की। उसे पसीना भी ज्यादा आ रहा था। 16 मार्च की आधी रात को उसे उल्टी हुई और इसके करीब एक घंटे बाद मौत हो गई। व्यक्ति को शराब की लत भी थी। परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। जिला टीकाकरण प्रतिकूल प्रभाव समिति ने मौत का कारण हृदयघात बताया है।