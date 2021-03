कर्नाटक के दत्तात्रेय संघ के नए सरकार्यवाह

बेंगलूरु. कर्नाटक के शिवमोग्गा निवासी दत्तात्रेय होसबाले (Dattatreya Hosabale) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)) के नए सरकार्यवाह चुने गए हैं। यहां चेन्नहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में प्रतिनिधि सभा की बैठक (Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha of RSS ) के अंतिम दिन शनिवार को नए सरकार्यवाह का चुनाव किया गया।

प्रतिनिधि सभा ने होसबले का चुनाव सर्वसम्मति से किया। अभी तक सह सरकार्यवाह (He was Sah Sarkaryavah of RSS since 2009) का दायित्व संभाल रहे दत्तात्रेय को अगले तीन वर्षों के लिए सरकार्यवाह चुन लिया।

65 वर्षीय होसबाले कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सोरबा ( Soraba in Shimoga, Karnataka) निवासी है। उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री ली है। वर्ष 1968 में वे आरएसएस में शामिल हुए। वह एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे। एबीवीपी कर्नाटक के प्रदेश संगठन मंत्री, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री और सह संगठन मंत्री रहे। करीब 2 दशकों तक एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। वर्ष 2004 में सह-बौधिक प्रमुख बने। बाद में 2009 में वह संयुक्त महासचिव बने।