दावणगेरे बना राज्य में नया हॉट स्पॉट

बेंगलूरु. प्रदेश का दावणगेरे जिला नया कोरोना क्लस्टर (Davangere emerges as new corona cluster in Karnataka) के रूप में उभरा है। राज्य में सोमवार को सामने आए 37 नए मरीजों में से 22 मरीज अकेले दावणगेरे से हैं। इनमें से 19 मरीज एक ही मरीज से संक्रमित हुए हैं। गत 24 घंटों में प्रदेश में दो कोविड-19 (Covid - 19) मरीजों की मौत भी हुई हैं। एक मृतक दावणगेरे से और दूसरा कलबुर्गी से है। दोनों मरीजों को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगे की जांच में दोनो कोरोना पॉजिटिव निकले थे।

कलबुर्गी में मृत 56 वर्षीय पुरुष मरीज (पी-587) को 29 अप्रेल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। जबकि दावणगेरे में जिस 48 वर्षीय महिला मरीज (पी-651) की मौत हुई उसे एक मई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हाइपोथायरायडिज्म की शिकायत भी थी। यह महिला पुराने मरीज (पी-533) की कॉन्टैक्ट है।

जितने भर्ती, उससे से ज्यादा को मिली छुट्टी

इसके साथ ही मृतकों की संख्या 27 पहुंच गई है। हालांकि एक अतिरिक्त मरीज की मौत गैर-कोविड कारणों से भी हो चुकी है। यानी कोरोना पॉजिटिव कुल 28 लोगों की मौत हुई है। 321 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 651 मामले सामने आ चुके हैं। अब 302 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 296 की हालत स्थिर है। छह मरीज आइसीयू में उपचाराधीन हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि जितने मरीज फिलहाल उपचाराधीन हैं उससे ज्यादा मरीजों को चिकित्सक संक्रमण मुक्त करने में कामयाब हुए हैं।