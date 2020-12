चार मछुआरों के शव मिले, दो अभी भी लापता

बेंगलूरु. मेंगलूरु के निकट अरब सागर (arabian sea) में मंगलवार को लापता हुए छह मछुआरों (boat capsized in the Arabian sea off Mangaluru coast on Tuesday) में से चार के शव मिल गए हैं। दो मछुआरे अभी भी लापता हैं।

अधिकारियों ने बुधवार सुबह चार मछुआरों के शव निकाले हैं। इनकी शिनाख्त चिंतन (21), हुसैनर (25), पांडुरंगा सुवर्णा(58) और प्रीतम (25) के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि श्रीरक्षा नामक नाव से मछुआरों का दल सोमवार सुबह पांच बजे रवाना हुआ था। मछली मारने के बाद उन्हें मंगलवार को वापस लौटना था। समय पर नाव के वापस नहीं पहुंचने के बाद नाव मालिक ने वायरलेस के जरिए मछुआरों से सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। नाव में 22 मछुआरे सवार थे।

अधिकारियों का मानना है कि ज्यादा वजन होने के कारण लौटते समय मछुआरों की नाव पलट गई होगी। लौटते समय मछुआरों के साथ ही मछलियों के वजन और तेज हवा के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया होगा।

लापता दो मछुआरों की तलाश की जा रही है।