प्रिय नागरिकों हम निगरानी कर रहे हैं

बेंगलूरु. आईटी सिटी बेंगलूरु में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) के विरोध में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने इंटरनेट पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है लेकिन किसी भी तरह की अफवाह फैलने नहीं पाए, इसके लिए पुलिस ने पर्याप्त व पुख्ता इंतजाम किए हैं।

पुलिस ने ट्विट किया है कि प्रिय नागरिकों हर भड़काने वाली पोस्ट पर हमारी नजर है। कृपया नफरत न फैलाएं, इसी में आपका भी भला है।

इस पर पुलिस के एक प्रशंसक ने ट्विट किया कि निगरानी केवल ट्विटर की ही नहीं, अन्य सोशल साइटों की भी होनी चाहिए। पुलिस ने इस पर तत्परता से जवाब दिया कि हमारी नजर पूरी सोशल मीडिया पर है।

बता दें कि मेंगलूरु में हुए हिंसक प्रदर्शन के एक दिन बाद शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शांति बनी रही। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

उधर, मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों सहित सभी राजनीतिक दलों से संयमित बयान देने की अपील की। मुख्यमंत्री शनिवार को मेंगलूरु जाएंगे।

Dear citizens, We are watching & storing every provoke posts, Please beware of spreading hatred for you own good. #144crpc