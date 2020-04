लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की मांग

Corona Lockdown in Karnataka: विपक्ष के नेता सिद्धरामैया (Leader of Opposition in Karnataka Siddaramaiah) ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येडियूरप्पा से लॉकडाउन से प्रभावित किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की मदद के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की मांग की।