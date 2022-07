शिष्य की विनय साधना महत्वपूर्ण: आचार्य अरविंदसागर

आचार्य ने विनीत शिष्य की परिभाषा में कहा कि वे गुरु धन्य होते हैं, जिन्हें योग्य और विनीत शिष्यों का समुदाय मिलता है। वे शिष्य धन्य होते हैं,जो सुगुरु के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं(Blessed are the disciples who carry forward the work of Suguru.), गुरु के ह्रदय में अपना स्थान बनाने में सफल होते हैं।

आतुर प्रत्याख्यान ग्रंथ माला के अंतर्गत आचार्य ने अज्ञानता और अनाचार के दुध्र्यान पर प्रकाश डाला।

पूर्व में गणिवर्य हीरपद्मसागर ने मोक्ष में बाधा लानेवाले राग एवं द्वेष दशा के बदले वीतराग दशा की स्वतंत्रता में रहने की प्रेरणा दी।

तीर्थंकर भगवान के चरण कल्याण के धाम

बेंगलूरु. जयनगर स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर में मुनि अमर कीर्ति ने आचार्य उमास्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र की कक्षा ली। प्रवचन में कहा कि भगवान पाश्र्वनाथ मुनि अवस्था में अहिक्षेत्र के तपोवन में ध्यानारुढ़ थे। उस समय पूर्व भव के बैरी कमठ ने दशों दिशाओं को काली घनघटा से आच्छादित कर दिया। वज्रपात, भयंकर वर्षा हुई। परन्तु इस दैविक उपद्रव से भगवान पाश्र्वनाथ का मन रंच मात्र भी क्षोभ को प्राप्त नहीं हुआ,वे भयंकर उपसर्ग के समय निश्चल, अडिग रहे।

मुनि अमोघ कीर्ति ने कहा कि तीर्थंकर भगवान के चरण कमल परम कल्याण के धाम हैं।