बच्चा पोलियो की दवा ले चुका है सोच कर नहीं करें पल्स पोलियो अभियान को नजरअंदाज

बेंगलूरु. पल्स पोलियो अभियान (Pulse Polio is an immunisation campaign) के तहत पांच वर्ष से कम आयु के प्रदेश के लाखों बच्चे 19 जनवरी को पोलियो की दवा पिएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रतिरक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. रजनी नागेश राव ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। बच्चा पहले दवा पी चुका है, यह सोचकर नजरअंदाज नहीं करें। क्योंकि अतिरिक्त खुराक शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। इस अभियान के लिए सरकार ने 4.82 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

डॉ. राव ने बताया कि पोलियो वैक्सीन स्कूल, आंगनबाड़ी, निजी बाल चिकित्सा क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में दी जाएगी। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी दल मौजूद रहेंगे। 65 लाख बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 19 जनवरी को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) में क्रिकेट मैच (Cricket Match) होने के कारण इस दिन स्टेडियम के बाहर भी पोलियो की दवा पिलाने की व्यवस्था की गई है।

पोलियो मुक्त लेकिन अभियान जरूरी

पोलियो मुक्त होने के बावजूद देश में पल्स पोलियो अभियान की आवश्यकता है। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan and Afganistan) में अब भी पोलियो वायरस सक्रिय है। यह पोलियो वायरस इन देशों से आने वाले लोगों के माध्यम से आसानी से देश में प्रवेश कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2018 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के 33 मामले सामने आए थे। जबकि गत वर्ष पाकिस्तान में 117 और अफगानिस्तान में 26 मामले मिले। चीन के पोलियो मुक्त होने के 10 साल बाद 2011 में झिंजियांग प्रांत में लकवाग्रस्त पोलियो के 21 मामले और दो मौतों की खबरें सामने आई थीं।

अनुसंधान करने पर चीन में इस वायरस का प्रवेश पाकिस्तान से पाया गया। इसलिए जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो मुक्त नहीं होते हैं, तब तक भारत पर पोलियो का खतरा मंडराता रहेगा।