एक और चिकित्सक कोरोना संक्रमित

मंड्या. जिले के केआरपेट तालुक स्थित एक क्वारंटाइन केंद्र में सेवाएं दे रहा 64 वर्षीय चिकित्सक कोरोना संक्रमण (Doctor tested positive for Corona Virus in Mandya District of Karnataka) की जद में आ गया है। मंगलवार को संक्रमण की पुष्टि हुई। जिसके बाद चिकित्सक को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। जिले में किसी चिकित्सक के कोरोना संक्रमित होने का यह तीसरा मामला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार चिकित्सक के सपंर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 11 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की जद में आ चुके हैं।

24 घंटों में कुल 388 मरीजों की पुष्टि हुई। 388 में से 367 मरीज महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी हैं। 367 में 357 मरीज महाराष्ट्र से लौटे हैं। 15 लोग अन्य मरीजों के कारण संक्रमित हुए। पांच मरीज दिल्ली औ दो राजस्थान से लौटे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 3796 पहुंच गई। इनमें से 1403 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2339 मरीजों का उपचार जारी है।