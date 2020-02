बोतल में उतारकर किया डोनाल्ड ट्रम्प का स्वागत

Donald Trump welcomed in very special way: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक कांच की बोतल में उतारकर एक स्थानीय कलाकार ने डोनाल्ड ट्रम्प का अपनी कलात्मक शैली में स्वागत किया है।