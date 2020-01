डॉ. नरपत सोलंकी को अकोनियन ऑफ द ईयर पुरस्कार

बेंगलूरु. राजस्थान मूल के जानेमाने नेत्र रोग विशेषज्ञ व डॉ. सोलंकी अस्पताल (Dr. Solanki Eye Hospital) के अघ्यक्ष डॉ. नरपत सोलंकी (Dr. Narpat Solanki) को एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थालमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया (The Association of Community Ophthalmologists of India - एसीओआइएन), पश्चिम बंगाल चैप्टर ने वर्ष 2019 की शख्सियत चुना है।

रविवार को कोलकाता में आयोजित सम्मेलन में एसीओआइएन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बीएन गुप्ता और राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक प्रो. सामांता ने उन्हें अकोनियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। अंधत्व नियंत्रण, गरीब मरीजों की सेवा व प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए गए उतकृष्ट योगदानों के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया।

डॉ. सोलंकी व्यक्तिगत तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा नेत्र सर्जरी कर चुके हैं। जबकि उनकी अगुवाई में गैर सरकारी संस्थान पोजेक्ट दृष्टि ने कर्नाटक के 22 जिलों व राजस्थान के छह जिलों में 5000 से ज्यादा नि:शुल्क शिविरों का आयोजन कर 20 लाख से ज्यादा लोगों का नेत्र परिक्षण किया है। 2.5 लाख से ज्यादा नि:शुल्क नेत्र सर्जरी को अंजाम दिया है।