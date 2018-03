सफल रहा स्वदेशी ड्रोन रुस्तम-2 का उड़ान परीक्षण

बेंगलूरु. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रविवार को देश के सबसे बड़े मानव रहित निगरानी एवं टोही विमान (यूसीएवी) रूस्तम-2 का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया। मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में दक्ष इस ड्रोन का उड़ान परीक्षण इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण क्योंकि इसने यूजर मॉडल में उड़ान भरी है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षण चित्रदुर्गा स्थित चल्लकेरे एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज (एटीआर) में किया गया। परीक्षण के दौरान रुस्तम-2 उड़ान के सभी मानकों पर खरा साबित हुआ। मजबूत इंजन प्रणाली वाला यह मानव रहित टोही विमान देश की सामरिक जरुरतों के हिसाब से काफी कारगर साबित होगा। रूस्तम-2 का विकास करने वाली डीआरडीओ की अनुषंगी इकाई वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रूस्तम-2 अपनी पहली उड़ान में निर्धारित सभी मानदंडों पर खरा उतरा। विमान की उड़ान और लैंडिंग आशा के अनुरूप रही।'

पूरी तरह विकसित होने के बाद मध्यम ऊंचाई पर यह टोही विमान 24 घंटे तक उड़ान भरने के योग्य होगा। इसके साथ ही यह हथियार और विस्फोटक सामग्री भी अपने साथ लेकर जाने में सक्षम होगा। अमरीका के प्रचलित प्रीडेटर्स ड्रोन के तर्ज पर विकसित किए जा रहे रुस्तम-2 की तुलना दुनिया के बेहतरीन ड्रोन विमानों से की जा सकती है। इस विमान में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के अलावा सिंथेटिक अपर्चर राडार, मेरीटाइम पेट्रोल राडार व टक्कर रोधी प्रणाली भी है। भारतीय सशस्त्र बल मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए दूसरे देशों की ओर नजर टिकाए हैं। ऐसे में अगर एडीई रूस्तम-2 समय पर विकसित करने में सफलता हासिल करता है तो इससे देश को बड़ी राहत मिलेगी। पहले उड़ान परीक्षण के दौरान रक्षा सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष एस. क्रिस्टोफर, एयरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक सीपी रामनारायण, इलेक्ट्रोनिक्स एवं संचार सिस्टम के महानिदेशक जे.मंजूला सहित अन्य वैज्ञानिक मौजूद थे।

