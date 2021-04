कर्नाटक में शराब के नशे में व्यक्ति ने मां समेत परिवार की हत्या की

बेंगलूरु. मैसूरु में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने मां, गर्भवती पत्नी व दो बच्चों नृशंस हत्या (under the influence of alcohol murdered his mother, pregnant wife and two son) कर दी। बताया जाता है कि दिल दहलाने वाली यह घटना सरगूर पुलिस थाने के अंतर्गत चमेगौडनहुंडी गांव में घटी जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई।

मैसूरु के सहायक पुलिस अधीक्षक आर शिवकुमार (Mysuru ASP R Shivakumar) के अनुसार आरोपी मणिकंठ स्वामी ने शराब के नशे में मां केम्पम्मा(६५), गर्भवती पत्नी गंगा(२८), पुत्र सम्राट(4) व पुत्र रोहित (१) के सिर पर ताबड़तोड़ सरिया से हमला किया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

उसके बाद से ही आरोपी फरार है। हत्या के कारण का पता नहीं चला है।

पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है।