कर्नाटक : डीएसइआरटी ने की पालियों में कक्षाएं लगाने की सिफारिश

बेंगलूरु. कर्नाटक में स्कूल खुलने पर ज्यादा संख्या वाले स्कूलों को शिफ्ट में कक्षाएं (Karnataka schools may have to conduct classes in shifts) आयोजित करनी पड़ सकती हैं। स्कूल शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग (Department of State Education Research and Training - डीएसइआरटी) के अधिकारियों के अनुसार ऑफलाइन कक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर काम जारी है। स्कूल प्रबंधन को कक्षा सहित स्कूल परिसर और स्कूल बस को सैनिटाइज करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी आदि नियमों की किसी सूरत में अनदेखी नहीं होगी।

एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन कर्नाटक (केएएमएस) ने शिफ्ट में पढ़ाने के नियम का विरोध किया है। इसे अव्यवहारिक बताया है। केएएमएस के महासचिव डी. शशिकुमार ने मंगलवार को कहा कि कक्षाएं सुबह सात बजे से लगती हैं। परिवहन (Transportation) बड़ी चुनौती होगी। शिफ्ट में पढ़ाने से शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ेगा।

शिक्षकों के लिए हर समय स्कूल में उपस्थित रहना संभव नहीं है। इन्हें भी परिवार के पास लौटना पड़ता है। ऐसे में कक्षाएं केवल वरिष्ठ छात्रों के लिए आयोजित की जा सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा मानदंडों के लिए अधिक कक्षाएं उपलब्ध होंगी। शुरुआत में सप्ताह के विभिन्न दिनों में अलग-अलग ग्रेड के लिए कक्षाएं रखने की सिफारिश की जा सकती है।