मैसूरु दशहरा : यहाँ हाथियों में है स्वर्ण हौदा उठाने की प्रतिस्पर्धा



Leading elephant carried 750kg Golden Howdah during the Jamboo Savari (Elephant Procession) of the famous Mysore Dasara.

अर्जुन के बाद कौन संभालेगा स्वर्ण हौदा- अभिमन्यु या ईश्वर!