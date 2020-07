करंट लगने से हाथी की मौत

चिकमगलूरु. चिकमगलूरु जिले के कडुर तालुक में करंट लगने से एक हाथी (Elephant in search of food, dies of electrocution in Karnataka ) की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाथी भूखा था और भोजन की तलाश में खेत में घुसा था।

जानकारी के अनुसार गुरुवार आधी रात के बाद मक्के के खेत में करंट लगने से हाथी की मौके पर ही मौत हो गई। पौ फटने पर लोगों को घटना की जानकारी मिली। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खेत के मालिक हुलीप्पा ने बिजली का तार बिछाया था। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (wildlife conservation act) के तहत हुलीप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हाथी गलियारों के अतिक्रमण के कारण हाथियों की जान जा रही है। गत वर्ष भी इसी तरह के मामले में और एक हाथी की मौत हुई थी। इस इलाके में घूमने वाले हाथी भद्रा वन्यजीव अभयारण्य से आते हैं। ये क्षेत्र कभी हाथी गलियारे का हिस्सा हुआ करते थे।