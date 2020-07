हाथी ने सूखी टहनी के टुकड़े को बनाया 'स्क्रैचर'

बेंगलूरु. कान खुजलाने या सफाई के लिए हममें से अधिकांश लोग ईयर बड, माचिस की तिली (चिकित्सक इसकी सलाह नहीं देते) या फिर उपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों की तरह वन्यजीव भी अपनी समस्याएं सुलझाने में बाहरी उपकरणों का इस्तमाल करते हैं। इसका एक उदाहरण सामने आया बेंगलूरु बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान (बीबीबीपी) में।

दो एशियाई हाथियों (Asian Elephants) ने दिखाया कि उपकरणों के इस्तमाल और संज्ञानात्मक क्षमता में वे भी किसी से कम नहीं हैं। 20 वर्षीय हाथी सुंदर, जिसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के मंदिर से बचाया गया था वह सूखी टहनी के एक टुकड़े से अपना कान और मुंह (elephant was seen using a piece of twig to scratch ear and mouth) खुजलाता दिखा। सुंदर वर्ष 2014 से बीबीबीपी (Sundar, was rescued from a temple in Kolhapur, Maharashtra and housed in BBBP since 2014) में ही है। सुंदर की दूसरी साथी मेनका भी टहनी के एक टुकड़े से गर्दन और पेट के नीचले हिस्से को खरोंचते कैमरे में कैद हो गई।

बीबीबीपी (Bengaluru Bannerghatta Biological Park ) की कार्यकारी निदेशक वनश्री विपिन सिंह ने बताया कि हाथियों में उपकरण का उपयोग अद्वितीय नहीं है लेकिन इस्तेमाल और तरीका हाथियों पर निर्भर करता है। नागरहोले नेशनल पार्क (Nagarhole National Park) में भी वर्ष 2001 के अध्ययन में पता चला था कि मक्खियों को दूर रखने के लिए हाथी पेड़ की शाखाओं को एक अलग आकार दे इसका बखूबी इस्तमाल करते हैं। जो दर्शाता है कि मस्तिष्क और शरीर के अनुपात में सेरेब्रल कॉर्टेक्स (स्तनधारी मस्तिष्क में सेरेब्रम का सबसे बड़ा क्षेत्र है और स्मृति, ध्यान, धारणा, ज्ञान, जागरूकता, विचार, भाषा और चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है) किसी भी पुरानी प्रजातियों की तुलना में अधिक है।

उपकरणों के निर्माण व इस्तेमाल के लिए संज्ञानात्मक क्षमता (cognitive ability) के संदर्भ में हाथी महान वानरों से कम नहीं हैं। कौवे सहित अन्य कई पक्षी, डॉल्फिन, बंदर और ऑक्टोपस को भी जटिल परिस्थितियों में (Other species such as crows and other birds, dolphins, monkeys and octopus also have been known to use tools to solve complex situations.) विभिन्न उपकरणों के उपयोग के लिए जाना जाता है।