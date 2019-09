यहां गड्ढे भरते नजर आते हैं आइटी-बीटी कंपनियों के कर्मचारी

Employees of IT-BT companies are seen filling the pothole here. वायु सेना के पूर्व पायलट प्रताप भीमसेन राव की पहल पर आइटी-बीटी कंपनियों के कर्मचारियों ने अभी तक पांच हजार से अधिक गड्ढे भरे हैं।