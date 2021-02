आम भंडारण, संरक्षण के लिए सहकारी समिति स्थापित हो : डॉ. सुधाकर

बेंगलूरु. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर (Dr. K. Sudhakar) ने आम भंडारण और संरक्षण के लिए सहकारी समिति (Cooperative Society for Mango Storage & Preservation) के गठन की वकालत की है। इस संबंध में गन्ना किसानों के मॉडल (Follow sugarcane farmers model in this regard) के पालना की सलाह भी दी है।

वे बुधवार को आम के किसानों (Mango Farmers) और विक्रेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम की फसल के लिए एक सहकारी समिति की स्थापना होनी चाहिए। भंडारण और संरक्षण सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि आम की फसल जल्दी खराब हो जाती है। इसे जल्द से जल्द बेचने की जरूरत होती है। चिकबल्लापुर और कोलार जिलों में कोल्ड स्टोरेज सहित उचित भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। उत्तर कर्नाटक में गन्ना किसानों ने अपनी उपज को भंडारित और संरक्षित करने के लिए एक सहकारी समिति की स्थापना की है। इसी तरह, आमों के भंडारण और संरक्षण के लिए सहकारी समिति स्थापित हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

राज्य में 1.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है। कोलार, चिकबल्लापुर और रामनगर जिले आम की खेती में अग्रणी हैं। इन तीन जिलों से 12.14 लाख टन आम की खेती होती है। इस सीजन में 14 लाख टन आम की पैदावार होने की उम्मीद है।

फसलों के परिवहन के लिए किसान रेल (Farmer Rail) मददगार है। फसलों में रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। जैविक खेती स्वस्थ और टिकाऊ है।