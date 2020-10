कोविड से उबरने के महीनों बाद भी हृदय हो रहा बीमार

बेंगलूरु. कोरोना वायरस (Corona Virus and Heart) से उबरे मरीजों की जंग महीनों बाद तक जारी है। शरीर के अन्य अंगों सहित फेफड़े और विशेषकर हृदय पर वायरस के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं।

एक शोध के अनुसार ठीक होने के महीनों बाद हृदय में जलन, मांसपेशियों में इंज्यूरी, सांस में दिक्कत, तेज धड़कन, हार्ट अटैक (Heart Attack) और छाती में दर्द की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। कुछ मरीजों में स्वस्थ होने के वर्षों बाद भी हृदय की अनियमित धड़कन और इसके फेल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के हृदय रोग विज्ञान केंद्र में हृदय और कोरोना वायरस के प्रभाव पर शोध कर रहे इसके निदेशक डॉ. चाल्र्स मुरी ने अपने अध्ययन में इन खतरों का खुलासा किया है। उनके अनुसार अध्ययन प्रारंभिक चरण में है। गहण शोध की जरूरत है। हृदय पर वायरस के दीर्घकालिक प्रभाव के अध्ययन का समय नहीं मिला है। लेकिन अब तक सामने आए तथ्य चिंताजनक हैं।

हृदय में जलन और मांसपेशियों में इंज्यूरी दो तरह से हो सकते हैं। पहला, वायरस के प्रति तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में हृदय क्षतिग्रस्त हो रहा हो। दूसरे मामले में वायरस के हृदय के उन ऊतकों पर हमला करने का शक है जिनमें एसीइ-2 रिसेप्टर्स होते हैं। वायरस इन्हीं रिसेप्टर्स के जरिए कोशिकाओं में प्रवेश करता है।

सागर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. किशोर के. एस. ने बताया कि कोविड से उबरने के बाद तीन माह तक हृदय पर नजर रखने की जरूरत है। संक्रमण के दौरान और मरीज के स्वस्थ होने के बाद भी दीर्घकालीन प्रभावों के रूप में कोरोना वायरस हृदय पर वार कर रहा है।

संक्रमण कोरोना का, मौत हार्ट अटैक से

डॉ. किशोर ने बताया कि हार्ट अटैक से कई मरीजों ने अपने घरों में ही दम तोड़ा है। मरणोपरांत जांच में कोविड की पुष्टि हुई। कोविड के ऐसे युवा मरीजों में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं जिन्हें पहले से हृदय की कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोविड के कारण मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हुई।

78 फीसदी के हृदय का बदला आकार

जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने भी अपने एक अध्ययन में बताया कि उन्होंने कोविड से उबर चुके दो माह के बाद 100 लोगों की कार्डिएक एमआरआई की जांच की। ज्यादातर मरीजों में हृदय संबंधी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलीं। 100 में से 78 मरीजों के एमआरआई स्कैन में उनके हृदय के आकार में बदलाव नजर आया और 76 मरीजों में कार्डिएक इंज्यूरी के संकेत भी मिले। जैसा कि आमतौर पर हार्ट अटैक के बाद देखने को मिलता है। 100 में से करीब 60 मरीजों में हृदय में इन् लेमेशन की समस्या भी देखने को मिली, जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं।

कोरोना वायरस भी दिल के दौरे का कारण

राज्य कोविड टास्क फोर्स के सदस्य व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सी. एन. मंजुनाथ (Dr. C. N. Manjunath) ने बताया कि हृदय में भी रक्त के थक्के (Blood clots in heart even after recovering from Covid) बन रहे हैं। युवा और मध्यम आयु वर्ग के मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है। करीब 15 फीसदी मृतकों में हृदय की बीमारी सामने आई। कोरोना वायरस भी दिल के दौरे का कारण बन सकता है।