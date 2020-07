आइसीएसइ व आइएससी परिणाम : 34 को छोड़ राज्य से 21 हजार उत्तीर्ण

बेंगलूरु. काउंसिल फॉर इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीइ) ने शुक्रवार को आइसीएसइ (The Indian Certificate of Secondary Education) यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (10वीं) तथा आइएससी यानी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड (12वीं) परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। दोनों परीक्षाओं में 34 को छोड़कर राज्य से 21,500 से ज्यादा परीक्षार्थी उर्तीण हुए।

सीआइएससीइ (The Council for the Indian School Certificate Examination) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव गेरी अरथून ने बताया कि 10वीं में कर्नाटक के 99.91 और 12वीं में 99.06 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आइसीएसइ परीक्षा में प्रदेश के 339 स्कूलों के 19,787 परीक्षार्थी शामिल शामिल हुए थे। इनमें से 19,770 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। आइएससी के 41 स्कूलों से शामिल 1,821 परीक्षार्थियों में से 1,804 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की।

इस वर्ष दोनो ही कक्षाओं के लिए टॉपर्स (toppers) के नाम घोषित न करने का फैसला किया है। काउंसिल (Council) ने यह निर्णय कोविड-19 (Covid) महामारी के कारण उत्पन्न हुई असामान्य स्थिति के चलते लिया है।