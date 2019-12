वायरल हो रहे फेक संदेश में पुलिस को लेकर झूठा दावा, जानिए सच

बेंगलूरु. झूठे संदेश के जरिए लोगों को बरगलाने के लिए सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसका एक उदाहरण इन दिनों राज्य के कई शहरों में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और निजी संदेश प्लेटफार्मों पर एक फेक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मेंगलूरु पुलिस को पुरस्कृत किया जा रहा है।

संदेश में दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार ने मेंगलूरु में पुलिस के लिए एक इनाम की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह संदेश पूरी तरह से फेक है।

वायरल संदेश एक कथित सरकारी आदेश की एक तस्वीर के साथ है। इस झूठे संदेश में सरकारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर और आठ अन्य को 50,000 रुपये जबकि अन्य प्रत्येक को 10,000 रुपये प्रत्येक मिलेंगे।

Few people are trying to misrepresent facts and spread rumours of various kinds .. There is an incidence of trying to misrepresent even official communication. An appeal to all to restrain from spreading rumours based on false information..