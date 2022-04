शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक ही परिवार के चार की मौत

बेंगलूरु. विजयनगर जिले की हगरी बोम्मनाहल्ली तहसील के मरियम्मनहल्ली गांव में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण हुए अग्निकांड में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत (Fire caused by short circuit, four of the same family died) हो गई।