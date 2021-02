शॉपिंग कॉम्पलेक्स में लगी आग, कई दुकानें खाक

बेंगलूरु. बागलकोट (Bagalkot) जिले के इलकल (Ilkal town) में रविवार रात एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स में आग लगने से (five storied commercial building was burnt down) कुल 17 दुकानें खाक में बदल गईं और करोड़ों रुपयों का सामान खाक हो गया। रात केे समय आग लगने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ।

बताया जाता है कि कॉम्पलेक्स में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक , प्रोविजन स्टोर, बेकरी सहित अन्य वस्तुओं की कुल 20 दुकानें हैं। पुलिस ने बताया कि आग लगने के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था।

बसवेश्वर चौराहे स्थित कॉम्पलेक्स में आग की सूचना पाकर इलकल के साथ ही गुलेदगुड, हुनगुंद, बागलकोट आदि शहरों से अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूत्रों के अनुसार एक हार्डवेयर दुकान में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी।लगभग पूरी इमारत खाक हो जाने से परिसर का मालिक सदमे की स्थिति में है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है।