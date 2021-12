कर्नाटक में पांच नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले

ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढक़र 8

बैंगलोर Published: December 16, 2021 11:06:17 pm

बेंगलूरु. राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सुधाकर के ने बताया कि राज्य में गुरुवार को ओमिक्रॉन के पांच संक्रमित (Five more cases of Omicron have been detected in Karnataka today) सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन्हें मिलाकर कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढक़र आठ हो गई है।

सुधाकर ने बताया कि नए संक्रमितों में यूके से लौटा एक 19 वर्षीय किशोर, दिल्ली से लौटा 36 वर्षीय युवक, दिल्ली से ही लौटी 70 वर्षीय महिला, नाइजीरिया से लौटा 52 वर्षीय पुरुष के साथ ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा 33 साल का पुरुष शामिल है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी नए रोगी कोविशील्ड वैक्सीन के टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं।

गुरुवार को कर्नाटक में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 303 इसी बीच गुरुवार को कर्नाटक में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 303 (The total number of corona infected in Karnataka on Thursday is 303) रही। सर्वाधिक संक्रमित राजधानी बेंगलूरु में मिले हैं जहां 197 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दक्षिण कन्नड़ जिले में 15 और कोडुगू जिले में कुल 13 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं, मैसूरु में 21, शिवमोग्गा व तुमकुरू में 6-6 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बेंगलूरु मेें गुरुवार को दो संक्रमितों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से कुल मृतकों की संख्या 38279 हो गई।

