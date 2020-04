पांच वियतनामी नागरिक भेजे सरकारी क्वारंटाइन केंद्र

मेंगलूरु. लोगों की शिकायत पर मेंगलूरु में पांच वियतनाम नागरिकों (Five Vietnam citizens) को प्रशासन ने अपार्टमेंट से हटा कर सरकारी क्वारंटाइन केंद्र भेज दिया है। लोगों ने उनके खिलाफ दुव्र्यवहार व संदिग्ध हरकत की शिकायत की थी।

शहर पुलिस आयुक्त पी. एस. हर्षा ने बताया कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (Apartment Owners Association) के अध्यक्ष दयानंद पई व सचिव सुभाष चंद्र प्रभुने इन पांचों में से एक व्यक्ति पर लिफ्ट के अंदर लगे इंटरकॉम फोन पर अपनी नाक से द्रव निकालकर लगाने का आरोप लगाया था (was seen applying his nasal droplets on the intercom phone inside the lift)।

बाद में जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में हुई। जिसके बाद पांचों को कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल स्थित क्वारंटाइन केंद्र भेजा गया। सभी को यहां अगले दो सप्ताह के लिए रखा जाएगा। पांचों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया (All of them have also been booked under IPC section 269 and 270) गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।