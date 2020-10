कर्नाटक में कई इलाकों में बाढ़ से हालात गंभीर, सेना भी कर रही मदद

बेंगलूरु. पिछले कई दिनों से राज्य में जारी भीषण बरसात के कारण रविवार को हालात खराब बने रहे।। (flood situation remained grim on Sunday in four districts of Karnataka) मदद के लिए सेना भी पहुंची है। कर्नाटक के चार जिलों कलबुर्गी, विजयपुर, रायचूर, यादगीर में रविवार को बाढ़ के हालात गंभीर बने रहे। यहां कृष्णा और भीम नदी उफान पर हैं। सेना के साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा बचाव बल बचाव कार्य कर रहे हैं। अब तक बाढ़ के कारण फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा (Chief Minister B S Yediyurappa) ने कहा कि भारी बारिश के चलते कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगिर और रायचूर जिलों में कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं।

21 को करेंगे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर को वह बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। कर्नाटक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बचाव दलों ने अब तक 20,269 लोगों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। भारी बारिश होने से तथा पड़ोसी महाराष्ट्र में बांधों से पानी छोडऩे के कारण कर्नाटक के चार जिलों के 111 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।