हाथियों को खदेडऩे के प्रयास में वनकर्मी की मौत

चिकमगलूरु. बीती रात जिले के कलगूर गांव स्थित कॉफी (coffee)प्लांटेशन में घुसे जंगली हाथियों को खदेडऩे के प्रयास में (an attempt to chase away elephants) वनकर्मी पुट्टराजू को हाथियों ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल पुट्टराजू ने चिकमगलूरु जिला अस्पताल में चिकित्सा के दौरान दम तोड़ दिया।

कॉफी प्लांटर शाकिर हुसैन ने वन विभाग को उनके प्लांटेशन में जंगली हाथियों के पहुंचने की सूचना दी। सूचना मिलते ही जंगली हाथियों को खदेडऩे के लिए वन विभाग के 8 वनरक्षकों की टीम मौके पर पहुंच गई।

जब वन विभाग के कर्मचारी कॉफी प्लांटेशन में पटाखे फोड़ कर जंगली हाथियों को खदेडऩे का प्रयास (They were trying to chase wild elephants by bursting firecrackers) कर रहे थे। इस दौरान एक हाथी पुुट्टराजू की तरफ बढ़ा तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा लेकिन हड़बड़ाहट में एक पेड़ से टकराने के पश्चात जमीन पर गिर गया। उसी वक्त हाथी ने पुट्टराजू को कुचल दिया।