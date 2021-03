टिकैत के समर्थन में आए पूर्व मुख्यमंत्री, मामला दर्ज करने को लेकर सरकार पर साधा निशाना

बेंगलूरु. पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल-एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने शिवमोग्गा में राकेश टिकैत के खिलाफ भडक़ाऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज करने को लेकर कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है।

ट्वीट करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि यह किसानों की आवाज दबाने की कोशिश है।

कुमारस्वामी ने कहा कि यदि वे वास्तव में भडक़ाऊ भाषण देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करना चाहते हैं, तो अब तक भाजपा नेताओं के खिलाफ कितने ही मामले दर्ज होने चाहिए थे।

मामला वापस लेने की मांग

उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत के भाषण में भडक़ाऊ कुछ भी नहीं है। उन्होंने न तो हमला करने की बात की है और न ही किसी को मारने की। उन्होंने आवाज उठाने और विरोध करने के संविधानसम्मत अधिकारों का प्रयोग किया है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज मामला वापस लिया जाना चाहिए।

The police have booked a case against Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait in Shivamogga and Haveri on the charges of delivering provocative speech. This is nothing but an attempt to silence the voice of farmers.@narendramodi @BSYBJP @PMOIndia @CMofKarnataka

