पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी कोरोना की चपेट में

बेंगलूरु. कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने वाले नेताओं की सूची में शुक्रवार को एक और नेता का नाम जुड़ गया। कलबुर्गी जिले के जेवरगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजय सिंह शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

सिंह ने एक ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और कहा कि अब वे 14 दिन पृथकवास में रहेंगे। बता दें कि अजय सिंह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एन धरमसिंह के पुत्र हैं।

I have tested positive for Covid-19. I am asymptomatic and will be in quarantine for 2 weeks. Would request the people who were my primary contacts to take the necessary precautions. Do stay safe.