हिंसा मामले में आरोपी जाकिर को 8 दिसम्बर तक पुलिस हिरासत में भेजा

बेंगलूरु. शहर की एक अदालत ने बेंगलूरु हिंसा मामले में आरोपी पूर्व पार्षद अब्दुल रकीब जाकिर (former Congress corporator Abdul Rakeeb Zakir) को 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिकेशीनगर वार्ड के पूर्व पार्षद जाकिर को बुधवार की रात केंद्रीय अपराध शाखा (Central Crime Branch ) ने गिरफ्तार किया था। वह करीब दो महीने से फरार चल रहा था और उसकी तलाश चल रही थी।

उन्हें 12 अक्टूबर को दायर एक अंतरिम आरोप पत्र में सीसीबी द्वारा अन्य लोगों के साथ एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार जाकिर 11 अगस्त की रात कावल बायरसंद्रा में पुलिकेशीनगर के विधायक अखण्ड श्रीनिवासमूर्ति के घर में हुई हिंसा (part of the conspiracy in the mob violence) में साजिश का हिस्सा थे।

जाकिर को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसके बाद मामले की जांच कर रही सीसीबी टीम ने स्पष्ट किया कि वह पूछताछ के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत लेगी।