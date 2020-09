कर्नाटक में चार हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की इजाजत

बेंगलूरु. हासन जिले के मलनाड क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से परेशान वन विभाग अब रेडियो कॉलर के जरिए इनसे निपटेगा। वन विभाग को चार हाथियों में कॉलर लगाने की अनुमति (Four elephants in Malnad region to get radio collars) मिली है। विभाग ने और चार हाथियों के लिए सरकार से इजाजत मांगी है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में, रेडियो कॉलर अलग-अलग झुंडों के चार हाथियों पर लगाए जाएंगे। क्षेत्र में बारिश कम होने के बाद काम शुरू होगा। रेडियो कॉलर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने में बेहद कारगर हैं। इसके लिए एक विशेष ऐप भी बनाया गया है। हाथियों के आबादी के नजदीक पहुंचते ही ऐप संबंधित अधिकारियों को अलर्ट करेगा।

मलनाड क्षेत्र में 55-60 हाथी होने का अनुमान है। कॉफी बागानों और धान के खेतों में प्रवेश कर हाथी फसलों को नष्ट कर देते हैं। कई बार तो कुछ हाथी कॉफी बागानों में ही डेरा डाल देते हैं।