कर्नाटक में एक करोड़ का गांजा जब्त

कोलार. के.जी.एफ पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर एक करोड़ रुपए का गांजा (Ganja/Marijuana worth rupees one crore Seized in Kolar District of Karnataka) जब्त किया। पुलिस अधीक्षक इलाकिया करुणाकरन के निदेश पर पुलिस उपाधीक्षक उमेश के नेतृत्व में मारिकुप्पम पुलिस थानान्तर्गत कृष्णागिरि स्थित एक निवास पर छापा मार कर 195 किलो गांजा जब्त किया। इस सिलसिले में जोसेफ (45) और सूरी (32) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गांजे को आठ बोरों में भर कर एक लॉरी में ले गई।

भाई के हाथों भाई की हत्या

बेंगलूरु. संजय नगर पुलिस थानान्तर्गत बुधवार को दो भाइयों के बीच हुए झगड़े मेंं एक भाई की जान चली गई। पुलिस के अनुसार भूपसन्द्र निवासी सलीम पाशा (28) और उसका बड़ा भाई अफसर पाशा (32) वेल्डिंग की दुकान चलाते हंै। सुबह काम करते समय किसी विषय को लेकर दोनोंं के बीच झगड़ा हुआ। अफसर पाशा ने लोहे की छड़़ सलीम के सिर पर मार दी। सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अफसर पाशा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।



रिश्वत लेते लिपिक रंगे हाथों गिरफ्तार

बेंगलूरु. उत्तर कन्नड़ जिले के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अधिकारियों ने एक महिला से 15 हजार रुपए रिश्वत लेते समय जोयिडा तहसील के तहसीलदार कार्यालय के द्वितीय श्रेणी लिपिक मंजुनाथ को गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी के अनुसार जोयिडा तहसील करंबाली गांव निवासी शांता सावंत (35) ने पति के निधन के बाद एक एकड़ जमीन अपने नाम करने की अर्जी दाखिल की थी। दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिलने पर शांता खुद वहां गई और मंजुनाथ से मिली। मंजुनाथ ने 25 हजार रुपए देने की मांग की। सौदा 15 हजार रुपए में तय हुआ। शांता ने गरीब होने के कारण एसीबी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंगलवार शाम दफ्तर में 15 हजार रुपए रिश्वत लेते समय एसीबी के पुलिस उपाधीक्षत श्रीकांत और पुलिस निरीक्षक मुजावर अली शेख ने दफ्तर पर छापा मार कर मंंजुनाथ को गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की राशि जब्त कर ली। मंजुनाथ के खिलाफ जोयिडा पुलिस थाने मेंं मामला दर्ज किया गया है।