बेंगलूरु. कलबुर्गी जिले के चिंचोली ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत एक छात्रा का अपहरण और सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या (girl gang raped after abduction and then murdered) का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवक राहुल (24) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चिंचोली तहसील के हुडादाहल्ली गांव निवासी तुलजप्पा और उसकी पत्नी खेतों में काम पर गए थे। घर पर 16 वर्षीय छात्रा अकेली थी। गुरुवार को एक कार में आए तीन युवकों ने जबरन घर में घुस कर उसका अपहरण कर लिया। छात्रा ने सहायता के लिए शोर मचाया। कई पड़ोसी सहायता के लिए आए, तब तक तीनों आरोपी छात्रा का अपहरण कर भागने में सफल हो गए।

सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक ई.एस.वीरभद्रय्या ने पुलिस निरीक्षक महांतेश के नेतृत्व में एक विशेष दल गठित किया। छात्रा दल को रात में अणादार गांव के पहाड़ी क्षेत्र में बेहद जख्मी हालत में मिली। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां शुक्रवार तड़के उसने दम तोड़ दिया। चिकित्सक ने बताया कि छात्रा का सामूहिक बलात्कार किया गया था। विशेष दल ने मामले की जांच के बाद एक युवक राहुल को गिरफ्तार कर लिया और उसके दो साथियों की तलाश जारी है। छात्रा ने एसएसएलसी की परीक्षा दी थी और परिणाण का इंतजार कर रही थी।