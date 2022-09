जीएम ने सुरक्षा चेतना के लिए किया कर्मचारियों का सम्मान

दपरे के कर्मचारियों की सतर्कता से टली दुर्घटना

बेंगलूरु. दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) के महाप्रबंधक संजीवकुमार ने ड्यूटी के दौरान सतर्कता का प्रदशर््न करने वाले चार कर्मचारियों को बुधवार को सम्मानित किया। इनमें येडमंगला के स्टेशन मास्टर देवेंद्र भगत, होलालकेरे स्टेशन मास्टर बी.आर.नागराज, सहायक लोको पायलट सेल्वा गणपति व ट्रैक मेंटेनर रविन्द्र पटनम शामिल हैं। दपरे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अनीष हेगड़े ने बताया कि येडमंगला के स्टेशन मास्टर देवेंद्र भगत ने मालगाड़ी गुजरते समय और एक वैगन में ब्रेक चिपकने और पहिए के रगड़ खाने की आवाज सुनी। उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत नरीमोगरू स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इस सूचना पर नरीमोगरू स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी रोक दी। इस प्रकार उन्होंने एक मालगाड़ी को पटरी से उतरने से बचा लिया। ट्रेन के चालक दल ने वैगन की जांच की और उपचारात्मक उपाय किए। होलालकेरे के स्टेशन मास्टर बीआर नागराज ने होलालकेरे स्टेशन से एक मालगाड़ी गुजरते समय एक वैगन में चिनगारी उठती देखी और तुरंत सभी संबंधितों को सूचित किया और एक बड़ा हादसा टल गया। अरसीकेरे के सहायक लोको पायलट सेल्वा गणपति ने ट्रेन संख्या 16206 मैसूरु-तालगुप्पा एक्सप्रेस में काम करते समय आनंदपुरम-सागर जंबागरू सेक्शन के बीच झटके महसूस होने की सूचना दी। संदेश प्राप्त होने पर संबंधित इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने साइट का दौरा किया और ट्रेन की खामी को दूर कर ट्रैक पर जाने के लिए तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने संभावित खतरे को टाल दिया। ट्रैक मेंटेनर रवींद्र पटनम ने येडेकुमारी और सकलेशपुर स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने की सूचना दी। बाद में सकलेशपुरऔर सुब्रह्मण्य रोड स्टेशनों से एक्सप्रेस/यात्री आवाजाही को रोक दिया गया और ऐहतियाती उपाय किए गए।

