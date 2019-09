कश्मीर में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार, स्कूलों और मंदिरों का होगा सर्वे

जिन हाथों में stone होते थे उनमें थमाएंगे laptop , Union Minister of State for Home G. Kishan Reddy said कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब valley is ready for big change