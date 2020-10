सरकार सबको वैक्सीन उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध : डॉ. सुधाकर

बेंगलूरु. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने अगले वर्ष के शुरुआत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद (Karnataka could get Covid-19 vaccine by early 2021: Health & Medical Education Minister Dr.K.Sudhakar) जताई है। कोविड टीकों के अनुसंधान और परीक्षण में शामिल कंपनियों में से एक एस्ट्रा जेनेका कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक के तुरंत बाद मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे डॉ. सुधाकर ने कहा कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से एस्ट्रा टीके का परीक्षण कर रही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से वैश्विक स्तर पर भी यह कंपनी ट्रायल कर रही है।

पहले स्तर का परीक्षण 56 दिन पहले संपन्न हो चुका है। 1600 लोगों पर दूसरे और तीसरे स्तर का ट्रायल होगा। राज्य में टीके के वितरण पर भी कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। कंपनी के अनुसार 100 करोड़ लोगों को टीके की आपूर्ति करने की परियोजना है।

स्वस्थ व्यक्तियों पर पहले स्तर के परीक्षणों के दौरान 28 दिनों तक शरीर में एंटीबॉडी रही। दूसरे और तीसरे स्तर के परीक्षणों में उन लोगों का टीकाकरण करना शामिल है जो कोविड से उबर चुके हैं। परीक्षण के सफल होने पर केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद कर्नाटक टीके जारी करेगा।

डॉ. सुधाकर ने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों और मृतकों की संख्या को लेकर सरकार पारदर्शी है। कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद कोविड के आंकड़े उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की पारदर्शिता की सराहना की है।

बैठक में एस्ट्रा जेनका के प्रबंध निदेशक गगनदीप सिंह और तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन उपस्थित थे।

कुछ जानकारी

- वैक्सीन का अभी ट्रायल चल रहा है इसलिए मूल्य निर्धारण पर चर्चा नहीं की गई है। एस्ट्रा जेनेका ने कहा है कि वे लाभ के लिए इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तकनीकी समिति बनाई जाएगी और समिति में वैक्सीन के वितरण पर चर्चा की जाएगी। पहले स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों का टीकाकरण होगा।

- नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान कोविड सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।