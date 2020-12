निजी शैक्षणिक संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण नहीं: सिद्धरामैया

बेंगलूरु. पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सिद्धरामैया (Former Chief Minister Siddaramaiah) ने रविवार को कर्नाटक में भाजपा सरकार (BJP government in Karnataka) पर निजी शिक्षण संस्थानों के साथ ‘मिलीभगत’ का आरोप लगाया। निजी स्कूल कथित रूप से विद्यार्थियों से ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं । ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार पर निजी शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण नहीं रखने का आरोप लगाते हुए हमला बोला।

Schools are charging even extra curricular fees on top of teaching fees. This is an additional burden on parents.@BJP4Karnataka is hand in gloves with the institutions.



