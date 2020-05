सरकार का फैसला अमानवीय, मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन: कांग्रेस

बेंगलूरु. प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन रद्द करने के सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष सिध्दरामय्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला अमानवीय ही नहीं, बल्कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है।

सिध्दरामय्या ने कहा कि यह मजदूर खुद चुनें कि वे यहां रहकर काम करना चाहते हैं या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लौट जाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी से बंधुआ मजदूरी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की जान की सरकार को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर घर लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए।

The decision to go back or to stay back should be with the labourers & not with the government. Labourers are free to choose health or work. Who will take responsibility if something goes wrong?



Are we still practicing bonded labour?



For me #MigrantLivesMatter!!



3/4