बाघ के हमले में दादा घायल, पोते की मौत

कोडुगू. कोडुगू (Kodugu) जिले के पोन्नमपेट तालुक के बेल्लूर गांव में सोमवार को बाघ के हमले में एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और उनके आठ वर्ष के पोते की मौत (grandson killed and grandfather injured in Tiger's attack in Karnataka's Kodugu) हो गई। बीते तीन सप्ताह के दौरान बाघों के हमले के कारण कोडुगू जिले में तीसरी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने इन घटनाओं के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों के अनुसार विभाग मानव-पशु संघर्ष को रोकने में विफल रहा है। बाघों ने 16 से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बनाया है।

उप वन संरक्षक टी. हीरालाल ने बताया कि बाघ की पहचान हो चुकी है। बाघ की उम्र करीब 10 वर्ष है। उसे पकडऩे की तमाम कोशिशें जारी हैं। वन विभाग ने करीब तीन सप्ताह पहले इसी क्षेत्र में एक और बाघ को पकड़ा था। 12 घंटे में बाघ ने दो लोगों को अपना शिकार बनाया था। लोगों का मानना है कि उस समय विभाग ने गलत बाघ पकड़ लिया। लेकिन हीरालाल ने ऐसी किसी भी आशंका से साफ इनकार किया है।

वह बाघ घायल था और शिकार करने में असमर्थ था

उन्होंने बताया कि तीन सप्ताह पहले पकड़ा गया बाघ और अब लोगों और मवेशियों को अपना शिकार बना रहे बाघ का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बाघ को पकडऩे के बाद मैसूरु स्थित वन्यजीव पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया था। वह बाघ घायल था और शिकार करने में असमर्थ था।

इन सबके बीच राज्य सरकार ने बाघ को गोली मारने के आदेश दिए है। लेकिन यह केवल उसी स्थिति में होगा जब वन विभाग बाघ को बेहोश कर पकडऩे में असमर्थ हो।