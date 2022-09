Bengaluru rain: शिकायतों के समाधान के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करे बीबीएमपी: हाई कोर्ट

set up cells to address the grievances of citizens

वर्षा से बिगड़े हालात

बैंगलोर Published: September 07, 2022 06:04:15 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीबीएमपी को निर्देश दिया है कि शहर में भारी बारिश और कई इलाकों में जल जमाव के चलते नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए(set up cells to address the grievances of citizens) । हर प्रकोष्ठ में एक अभियंता होगा जो नागरिकों की शिकायतों को सुनेगा और अभियंताओं की टीम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली अदालत की खंडपीठ बीबीएमपी द्वारा सडक़ों के कथित खराब प्रबंधन के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बीबीएमपी के वकील ने हाईकोर्ट को शहर में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

वकील ने कहा कि जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या है, वहां से पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बेंगलूरु में बारिश होने की संभावना जताई है। पढ़ना जारी रखे

