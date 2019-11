शादी का कार्ड कर रहा लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक

He is making People aware of cybercrime by wedding card: एक कांस्टेबल ने बढ़ते हुए साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शादी के कार्ड पर ही जागरूकता संदेश छपवाया और शादी में आने की विनती के साथ ठगों से सजग रहने का अनुरोध भी कर रहा है।