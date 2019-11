यह हैं देश के सबसे धनी विधायक, फिर लड़ रहे हैं चुनाव

He is the wealthiest MLA of the country: कहते हैं राजनीति अब पूरी तरह से धनबल का खेल होता जा रहा है। यही कारण है कि किसी गरीब का चुनाव लडऩा अब कठिन और लगभग असंभव होता जा रहा है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं देश के सबसे अमीर विधायक से। यह हैं एमटीबी नागराज।