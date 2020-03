कई दवा विक्रेताओं को नोटिस, मास्क की कालाबाजारी का आरोप

बेंगलूरु. मास्क (Mask) की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बुधवार को करीब 10 मेडिकल दुकानदारों को नोटिस भेज जवाब तलब (Karnatana Health Department sends notice to more than 10 medical stores for sailing mask at hefty prices) किया है। इन पर अत्याधिक कीमतों पर मास्क बेचने का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग व दवा नियंत्रक (Drug Controller) ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया है। जिसके बाद सभी को नोटिस जारी की गई है।

स्वास्थ्य विभाग में सूचना, संचार व शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारी डॉ. सुरेश शास्त्री ने बुधवार को बताया कि कई दवा विक्रेता साधारण से लेकन एन-95 मास्क की कालाबाजारी कर रहे हैं। साधारण मास्कों पर कीमत अंकित नहीं होते हैं। जिसका फायदा विक्रेता उठा रहे हैं। आम से सर्जिकल मास्कों (Surgical Masks) के 120 रुपए से लेकर 240 रुपए तक बेचे जाने की शिकायत मिली थी। जबकि एन-95 मास्क (N-95 Mask) हजार से दो हजार रुपए तक बेचे जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मास्क की कालाबाजारी रोकने व ऐसे दुकानदारों पर छापेमारी की बात कही थी।