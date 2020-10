बेंगलूरु सहित कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान

बेंगलूरु. अगले चौबीस घंटों में बेंगलूरु सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केन्द्र (Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre) की ओर से शनिवार को जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि बेंगलूरु शहर, चिकबल्लापुर, चित्रदुर्गा, तुमुकूरु, मंड्या, रामनगर आदि जिलों में तेज बारिश हो सकती है।

केन्द्र के अनुसार इनमें से कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है वहीं बेंगलूरु व आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान (heavy rainfall is very likely over Bengaluru Urban) है।

अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस

बता दें कि बेंगलूरु में मौसम खुशगवार बना हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शहर के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।