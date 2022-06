13 जून को कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश

विधान परिषद के चुनाव

बैंगलोर Published: June 12, 2022 04:42:49 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से (elections of the Legislative Council from Graduates and Teachers constituencies in Karnataka) विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर 13 जून को कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। विजयपुरा, बागलकोट, बेलगावी, मैसूरु, चामराजनगर, मंंड्या, हासन, धारवाड़, हावेरी, गदग और उत्तर कन्नड़ जिलों में छुट्टी घोषित की गई है।

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों और कॉलेजों, राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों, कारखानों, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों के स्नातकों और शिक्षकों को 13 जून को अपना वोट डालने के लिए एक दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की चार सीटों में से तीन के लिए चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि चौथी सीट पर जेडी-एस भी मैदान में होगा। चार निर्वाचन क्षेत्र उत्तर-पश्चिम स्नातक, दक्षिण स्नातक, उत्तर-पश्चिम शिक्षक और पश्चिम शिक्षक हैं। बताया जाता है कि उच्च सदन की चार सीटों के लिए अरुण शाहपुर, केटी श्रीकांत गौड़ा और एचआर निरानी का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष बसवराज होरट्टी का कार्यकाल भी 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया है।

अब होरट्टी का लक्ष्य कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार आठवीं जीत दर्ज करना है। वह जेडी-एस की अपनी करीबी सहयोगी श्रीशैला जी और कांग्रेस के एक बार समर्थक रहे बसवराज गुरिकर के खिलाफ मैदान में हैं। पढ़ना जारी रखे

