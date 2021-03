हाथियों को रोकेंगी मधुमक्खियां

बेंगलूरु. मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने में अब मधुमक्खियां मददगार होंगी। वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है कि हाथी, मधुमक्खियों से घबराते हैं और वे मधुमक्खियों से डरते भी हैं। हाथियों को डर रहता है कि मधुमक्खी के झुंड सूंड और आंखों के उनके संवेदनशील अंदरूनी हिस्से को काट सकते हैं। मधुमक्खियों का झुंड हाथियों को परेशान करता है उन्हें वापस चले जाने के लिए मजबूर करता है।

याददाश्त अच्छी होने के साथ-साथ बुद्धिमान भी

बुद्धिमान होने के साथ-साथ हाथियों की याददाश्त भी अच्छी होती है। वे लंबे समय तक किसी चीज या घटना को याद रखते हैं और उन जगहों पर लौटने से बचते हैं जहां उन्होंने मधुमक्खियों या अन्य किसी खतरे का सामना किया होता है। हाथियों के इसी डर का इस्तेमाल अब हाथी-मानव संघर्ष को रोकने में किया जाएगा। इस काम में मदद करेंगी मधुमक्खियां।

15 लाख की प्रायोगिक परियोजना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने कर्नाटक (Karnataka) में मधुमक्खी-बाड़ परियोजना शुरू की है। प्रोजेक्ट री-हैब (Project RE-HAB - मधुमक्खियों के प्रयोग से हाथी-मानव टकराव को कम करने की परियोजना) का उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग कर मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल (Honeybees will prevent elepehants from entering human habitats in Karnataka) करना है। इससे मनुष्य व हाथी दोनों को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसकी कुल लागत 15 लाख रुपए है।

कोडुगू जिले से शुरुआत

केवीआइसी (Khadi and Village Industries Commission) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि सोमवार को कोडुगू जिले के चेलूर गांव के आसपास चार स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये सभी स्थान नागरहोले नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित हैं।

तार खींचेंगे और...

हाथी-मानव संघर्ष (Elephant-Human Conflict) की संभावना वाले चार क्षेत्रों के मार्गों पर मधुमक्खियों के 15-20 बक्से रखे गए हैं। बक्से एक तार के साथ जुड़े हुए हैं। हाथियों के यहां से गुजरते ही तार खिचेंगे और मधुमक्खियों को बक्से से बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा।

सुरक्षित, प्रभावी और किफायती उपाय

बक्सों को जमीन पर रखा गया है और साथ ही हाथियों के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पेड़ों से लटकाया गया है। हाथियों पर मधुमक्खियों के प्रभाव और इन क्षेत्रों में उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। हाथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रोजेक्ट री-हैब सुरक्षित, प्रभावी और किफायती उपाय है।

इससे पहले, केवीआईसी की इकाई केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे ने हाथियों के हमलों को कम करने के लिए महाराष्ट्र में मधुमक्खी-बाड़ का परीक्षण किया था। हालांकि, यह पहली बार है कि केवीआइसी ने इस परियोजना को पूरी तरह से लॉन्च किया है।

केवीआईसी ने परियोजना के मूल्यांकन के लिए कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोडुगू जिले के पोन्नमपेट स्थित वानिकी कॉलेज की सहायता ली है।

हर वर्ष 500 लोगों की मौत

भारत में हाथी के हमलों के कारण हर वर्ष लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। यह देश भर में बड़ी बिल्लियों की वजह से हुए घातक हमलों से लगभग 10 गुना अधिक है।

पांच वर्ष और 2500 मौतें

वर्ष 2015 से 2020 तक हाथियों के हमलों में लगभग 2500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें से अकेले कर्नाटक में लगभग 170 लोगों की मौत हुई है। मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 500 हाथियों की भी मौत हो चुकी है।